Polizeieinsatz am Bahnhof Burgdorf

Am frühen Sonntagabend kam es in Burgdorf zu einem grösseren Polizeieinsatz. Kurz nach 17 Uhr sei der Alarm bei der Polizei eingegangen, bestätigt Polizeisprecher Christoph Gnägi den Einsatz auf Anfrage.

Die Einsatzkräfte seien mit mehreren Patrouillen zum Bahnhof Burgdorf ausgerückt, so Gnägi weiter. Genauer Angaben zum Vorfall könne er derzeit aber noch nicht machen. Es sei aber niemand verletzt worden. Die Polizei will noch am Abend über den Vorfall informieren.