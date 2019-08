Schwinger helfen den Wildtieren

Am kommenden Wochenende steigen die besten Berner Schwinger am «Kantonalen» in Münsingen ins Sägemehl. Letztes Jahr ging der Höhepunkt des Berner Schwingerjahres in Utzenstorf über die Bühne. An den drei Tagen wurden gegen 25'000 Besucher verzeichnet, die Schwingarena war mit 11'200 Zuschauern ausverkauft. Den Festsieg errang Kilian Wenger.