Singen vor dem Spiel

In der Halle ist es kalt. Die Spieler haben sich aufgestellt und beginnen zu singen. Ein Dudelsackbläser begleitet die schottische Mannschaft bei der Nationalhymne. Jeder Spieler kennt den Text, sie singen voller Inbrunst. Danach ist die schweizerische Mannschaft mit der Landeshymne an der Reihe, man kämpft sich durch. Es ist an diesem Tag bereits das zweite Spiel in der Curlinghalle in Zollbrück. Am Vormittag ist die eine Hälfte der Delegation gegen Mitglieder des Curling Club Emmental angetreten, die anderen besuchten die Emmentaler Schaukäserei in Affoltern. Am Nachmittag ist es umgekehrt.