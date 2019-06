So sprechen die Radfans übers Emmental

Jean Holzem aus Luxemburg ist immer wieder an der Tour de Suisse. Er mag sie mehr als die Tour de France und was er ganz besonders mag: Der Campingplatz in Gohl. Bild:ber

Michelle Saywer flog knapp 7000 Kilometer von North Carolina (USA) in die Schweiz. Sie will alle Pässe fahren und am Sonntag auf das Chuderhüsi. Bild:ber

Daven O'Sullivan mag das gute Wetter in der Schweiz. In Nordirland, wo er herkommt sei es sehr viel schlechter. Ihm gehts vor allem darum, einige der besten Radcracks zu sehen. Bild:ber

Keith Bolton kommt aus Stratford-upon-Avon (England) und besucht seinen Sohn. Da er Radfan ist, lässt er sich die Tour de Suisse nicht entgehen. So sei es ein wenig wie Ferien. Bild:ber