Teppich wurde zum WC-Vorleger

Die Staatsanwaltschaft fasste die Ereignisse so zusammen: Am 21. Oktober 2017 betraten ein Mann und eine Frau mit einem Kind die Ikea-Filiale in Lyssach. Einer der Erwachsenen vertauschte das Preisschild eines 1'500 Franken teuren Perserteppichs mit der Etikette eines WC-Vorlegers, der nur 17 Franken kostete.