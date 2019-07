Töff gegen Pneulader

Der Unfall in Lützelflüh-Goldbach (Gemeinde Lützelflüh) wurde der Kantonspolizei Bern am Dienstag, kurz nach 11 Uhr, gemeldet. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Motorradlenker auf der Emmentalstrasse von Hasle herkommend in Richtung Ramsei unterwegs gewesen, als zeitgleich ein Pneulader von einem Firmengelände auf Höhe der Verzweigung Dorfstrasse im Begriff war, in die Emmentalstrasse einzubiegen. In der Folge kollidierte der Motorradfahrer mit dem Pneulader und geriet unter das Fahrzeug. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.