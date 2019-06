Trachtenfest: Schöner gehts kaum

«Da gibt es nichts zu bemängeln», sagte ein Mann mit halbleinenen Hosen zu seinem Kollegen, dieser stimmte kopfnickend zu. Die beiden waren bereits am Samstag am Trachtenfest und liessen den Tag Revue passieren, während sie am Sonntagnachmittag auf den Beginn des Festumzuges warteten. Es war der krönende Abschluss des zweitägigen Bernischen Trachten- und Schweizerischen Volkstanzfestes in Langnau.

Kurz nach zwei Uhr hörte man von weitem Hufgeklapper. 19 Männer, hoch zu Ross, die «Berner Dragoner 1770». Nobel schauten sie aus, die Reiter in ihren gelb-roten Uniformen. Hinter den Dragonern folgte ein Fuhrwerk mit einer Delegation der Berner Regierung. Darunter Regierungsrätin Beatrice Simon und Grossratspräsident Hannes Zaugg, sie winkten den Zuschauern zu, diese reagierten mit Applaus.

Auch die OK-Mitglieder des Bernischen Trachtenfestes liefen mit, auch sie ernteten Beifall von den Zuschauern. Das Motto des Umzuges lautete: Freizeit – gestern und heute. Vorgaben habe es keine gegeben, sagte Peter Röthlisberger, der für den Festumzug verantwortlich war, auf Anfrage vor dem Anlass. Und das war auch der Grund, wieso die etwa 30 Bilder teilweise sehr unterschiedlich daherkamen.

Trachtenleute aus Finnland

Ausgangsort des Umzuges war die Kniematte. Von dort aus führte der Weg hinunter zur Kirche, auf deren Vorplatz die Tribüne für die Ehrengäste stand. Weiter gings in Richtung Bahnhof und danach zurück auf die Kniematte. Rund 2 Kilometer. Mit von der Partie waren auch der Fischereiverein sowie der Jagd- und Wildschutzverein Oberemmental. Während die Erwachsenen Angelruten dabei hatten, trugen kleine Mädchen Eimer. Sie hatten keine Fische darin, sondern Güezi, die sie an die Leute verteilten.

Schwinger, Chöre, Tambouren, Musikanten, junge Eishockeyspieler, dazwischen immer wieder Formationen mit Trachtenleuten. Eindrückliche, prachtvolle Trachten aus verschiedenen Regionen. Einige Formationen hatten ein Leiterwägeli dabei, darin sassen kleine Mädchen und Buben, natürlich in Tracht und Chüejermutz.

Besonders heraus stach eine Gruppe Frauen, deren Tracht irgendwie an ein Gewand aus dem Mittelalter erinnerte. Auch die Männerkleidung, feine schwarze Hosen und ein rot-oranges Gilet, passte irgendwie nicht so ins hiesige Trachtenbild. Es waren Mitglieder der Trachtengruppe Veijarit ja Riijarit aus Finnland. «Sie hatten eine Reise in die Schweiz geplant, und als sie im Internet von unserem Trachtenfest erfuhren, haben sie sich angemeldet», so Röthlisberger.

Das Schlusslicht

Knapp 45 Minuten dauerte der Umzug, den Schluss bildete der Treichlerclub urchegi Eduwys. Kaum waren die dumpfen Töne der Treichlen verklungen, machten sich auch die Zuschauer davon, darunter die beiden Männer, deren Spruch auch für den Festumzug Gültigkeit hatte: «Da gibt es nichts zu bemängeln.» (Berner Zeitung)