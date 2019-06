Trotz guter Rechnung ein Dämpfer

Die Rechnung der Gemeinde Langnau schloss letztes Jahr im Gesamthaushalt mit einem Plus von gut 237'000 Franken ab. Dies bei einem Aufwand von fast 54,5 Millionen Franken. Weil die Investitionen höher waren als die Abschreibungen, durfte die Gemeinde im steuerfinanzierten Haushalt keinen Ertragsüberschuss verbuchen. Er hätte fast 2,4 Millionen Franken betragen.

Dieser Betrag musste nun aber erstmals vollständig den finanzpolitischen Reserven zugewiesen werden. Denn ausgelöst durch den Bau der Sporthalle, «hatten wir eine grosse Differenz zwischen getätigten Investitionen und Abschreibungen», erklärte der für die Finanzen zuständige Gemeinderat Johann Sommer (FDP) vor dem Parlament.

«Leben von der Substanz»

Mit der Einlage in die Reserven stieg das Eigenkapital der Gemeinde Langnau auf gut 14 Millionen Franken. Sommer sprach in diesem Zusammenhang von einer «relativ komfortablen Situation». Und er freute sich über Steuereinnahmen, die um eine Million höher ausgefallen waren als budgetiert. Aber Sommer sagte auch: «Wir leben von der Substanz.» Bisher seien die Ausgaben für den Werterhalt des Verwaltungsvermögens zu tief gewesen. Dem Wertverzehr sei in der Vergangenheit nicht effektiv Rechnung getragen worden. Gerade im Wasserbau etwa sei zu wenig investiert worden.

Renato Giacometti SP teilte Sommers Meinung, wonach die Abschreibungen künftig zunehmen werden. Und Hannes Stämpfli (BDP) stellte fest, dass angesichts der Ausführungen des Gemeinderats wohl keine Steuersenkung zur Diskussion stehen könne.

Ein Nachkredit

Das Parlament musste auch über einen Nachkredit von 250'000 Franken befinden. So viel wollte der Gemeinderat auf die Seite legen für die Sanierung der 300-Meter-Schiessanlage im Moos. Da der Kugelfang dieser stillgelegten Anlage im Gewässerschutzbereich A liegt, wird die Gemeinde nicht darum herumkommen, das Blei aus dem Boden zu holen. Denn Untersuchungen hätten gezeigt, dass der Grund grossflächig und stark belastet sei.

Der Gemeinderat hat nun beschlossen, die Kosten für diese Sanierung der Erfolgsrechnung zu belasten. Bisher waren die geplanten Ausgaben im Investitionsprogramm enthalten. Doch weil sie keine zusätzlichen Vermögenswerte schaffen, sei dieser Aufwand in der Erfolgsrechnung zu verbuchen, befand der Gemeinderat. Weil er im Budget 2019 nicht enthalten ist, wurde die Rückstellung nun mittels Nachkredit der Jahresrechnung belastet.

Das Parlament hiess Jahresrechnung und Nachkredit einstimmig gut.

(Berner Zeitung)