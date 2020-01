Vandalen verwüsten Schulhäuser

«Fuck SVP» und «THC» steht auf der Lifttür. Dieses und weitere Bilder zeugen von der Verwüstung bei den beiden Schulanlagen der Gemeinde Hasle. Sowohl in Goldbach wie auch auf der Preisegg sei in den vergangenen Wochen vermehrt vandaliert worden, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Auch der Spielplatz an der Emme werde immer wieder heimgesucht. «Sprayereien an den Wänden, eingeschlagene Fensterscheiben, Löcher in Fassaden und diverse weitere Sachbeschädigungen zeugen von diesen dummen Aktionen», heisst es weiter.