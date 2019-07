Viel Cannabis und vier Verhaftungen

Am Mittwoch hat die Polizei in einem ehemaligen Industrieareal einen Fund gemacht. Sie entdeckte in einem Gebäude auf dem Buser-Areal mehrere Tausend Hanfblüten und mehrere Kilogramm getrocknete Cannabisblüten und stellte diese sicher.

Erkennntnisse aus früheren Ermittlungen sowie Hinweise aus der Bevölkerung hätten sie dazu bewogen, eine Hausdurchsuchung durchzuführen. «Dabei bestätigte sich der Verdacht, dass in Räumen im Untergeschoss der Liegenschaft Indoor-Hanfanlagen betrieben wurden», schreibt die Polizei.