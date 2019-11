Vorfreude auf das grosse Fest

Vom 2. bis 5. Juli 2020 findet in Kirchberg das 24. Zentralschweizerische Tambouren- und Pfeiferfest statt. An der «Stärnestund ar Ersigestrasse» rührte der Tambourenverein Kirchberg mit drei Showblöcken die Werbetrommel für das Fest.

Am Grossanlass im Juli werden rund 1200 Einzel- und Sektionswettspieler aus den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Luzern, Nidwalden, Schwyz, Solothurn sowie aus Holland erwartet. Mit dabei sind ebenfalls mehrere hundert Jungtambouren und Jungpfeifer. Die Schulanlagen und Turnhallen in Kirchberg und Rüdtligen-Alchenflüh werden sich in bunt geschmückte Wettspiellokale verwandeln. Beim Saalbau und der Turnhalle Grossmatt in Kirchberg entsteht eine Festmeile mit Verpflegung, Bars und Attraktionen.