Warm duschen und Strom sparen

Hellgelbe Fassade, Baujahr 1960: Es ist ein Wohnblock, wie er an so vielen Orten in der Schweiz steht, auch hier am Haldenweg in Burgdorf. Zumindest von aussen ist der Bau nicht mehr ganz auf dem neusten Stand. Auch im Innern nicht, jedenfalls war das bis vor zwei Jahren so. Dann stand eine Kernsanierung an.