Die Publikation im Anzeiger lässt aufhorchen: Die Blaser Swisslube AG plant, 42 Parkplätze zu bauen. Ausserdem soll die Firmensignalisation angepasst und erweitert werden. Was steckt dahinter? Will das Unternehmen weiterwachsen? Kommen mehr Lastwagen nach Rüegsauschachen, die Platz benötigen? Ist sonst Mehrverkehr in Aussicht?