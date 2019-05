Was vom Winterpelz übrig geblieben ist

«Das reicht gerade für den Infektionsspray, den ich noch holen muss», sagt Kurt Jordi und setzt seine Unterschrift auf das Papier. Dankend nimmt er die 23 Franken von Werner Steiner entgegen und steckt das Geld in sein Portemonnaie. Er war einer der Ersten, die am Samstagmorgen in Zollbrück eintrafen, den Kofferraum seines Autos gefüllt mit Säcken voller Schafwolle.