Wie aus dem Bilderbuch

Mit ihrem virtuosen Eingangsspiel hat Organistin Nina Wirz in der Stadtkirche Burgdorf die 288. Solätte eröffnet. Einiges mag sich am Fest der Schuljugend in den letzten Jahren verändert haben, eines aber bleibt sich gleich: der Blumenschmuck – ob bei den Mädchen das Bouquet in der Hand oder das Kränzchen im Haar oder beides zusammen sowie bei den Knaben des Röschen am schwarzen Gilet oder am weissen Hemd. Stolz marschierten die Erstklässlerinnen und Erstklässler durch das Kirchenschiff, um dann den obligaten Taler in Empfang zu nehmen. Und mindestens ebenso stolz wie ihre Kleinen sind jeweils die Eltern und Grosseltern, die den grossen Moment ihrer Kinder und Enkel mit Kameras und Handys festhalten.