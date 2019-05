«Wir sind Käsefanatiker»

Im Sortiment gibt es zudem mehr Gemüse als früher sowie frische Patisserie, die Petra Lemut selbst zubereitet. Zudem bieten die neuen Betreiber des Dorfladens ein Mittagsmenü an. Und schliesslich machen sie auch Catering.

Umgestaltet und renoviert

Das Paar hat also viel vor. Dafür haben die beiden auch viel investiert: Sie haben die Käsetheke erneuert, Gaststube und Toilette umgestaltet und die Küche renoviert. Wie viel sie in die «Auffrischung» des Ladenlokals gesteckt haben, will Denis Lemut nicht sagen. Der Aufwand habe sich aber gelohnt.

«Wir haben neben unserer Stammkundschaft aus dem Dorf bereits einige Neukunden aus umliegenden Gemeinden.» Zum Beispiel komme mittlerweile regelmässig ein Kunde aus Burgdorf, um bei ihnen Käse zu kaufen. Sie hätten vom Fundament ihrer Vorgänger profitieren können, wollten aber auch eigene Akzente setzen und noch etwas professioneller werden, erklärt er.

Offenbar haben sich der 38-Jährige und die 27-Jährige in Zielebach gut eingelebt. Denn Mitte Juni werden sie sich schon am Dorffest beteiligen und dafür Käseplatten herrichten. Allerdings könnten sie das Fest nicht bis zum Ende geniessen, denn am Abend seien sie bereits wieder für ein Catering gebucht, sagt er. Langweilig wird es dem Paar in nächster Zeit kaum. Vielleicht kann man es also wirklich ein Happy End nennen.