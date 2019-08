Wissen, was unter den Füssen ist

Mit Hammer, Lupe und Salzsäure im Rucksack ist Christian Schlüchter in den letzten Jahrzehnten im Emmental und auf der Luzerner Seite des Napf die Hügel hinauf- und die Gräben hinuntergestiegen. Hunderte Male. Stets auf der Suche nach einer Rutschung, einem Einschnitt im Gelände oder einem Bachbett. Weder Brennnesseln noch Bachläufe konnten ihn aufhalten. Er will wissen, was sich unter dem Grün, unter dem Humus befindet: «Dann erkenne ich, ob es sich um Sandstein, Nagelfluh oder Schotter handelt.»