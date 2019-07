Wo man in Langnau noch bauen kann

Vor über einem Jahr haben sie angefangen. «Jetzt stehen wir etwa in der Halbzeit», sagte Philipp Hubacher von der BHP Raumplan AG. Er ist der Ortsplaner der Gemeinde Langnau. An der Informationsveranstaltung zur aktuellen Ortsplanungsrevision in der Kupferschmiede präsentierte er, wie sich die Gemeinde in Zukunft baulich entwickeln könnte. Die wichtigsten Vorschläge:

Im Dorfkern

Neu soll es zwei Kernzonen geben. Sie unterscheiden sich in der «offenen und halboffenen Bauweise». Als «halboffen» bezeichnete Hubacher die Zone, die etwa entlang der Dorfstrasse führt und dafür sorgt, dass die Häuser hier den Strassenraum klar begrenzen.

Das Hauptthema im Dorfkern drehte sich aber um die Frage, welche Vorschriften für die Nutzung der Erdgeschosse zu gelten hätten, damit sich der Dorfkern nicht entleere. Im Grundsatz gilt: Wo heute Gewerbe, Detailhandel oder Büros untergebracht seien, dürfe der Raum auch künftig nicht zum Wohnen umgenutzt werden.

Im Erdgeschoss der Gebäude im Dorfkern soll nicht einfach Wohnraum Entstehen. Foto: Hans Wüthrich

«Die Erfahrung zeigt: Wenn einmal Wohnungen drin sind, kommt der Gewerberaum nicht zurück», sagte Hubacher. Ab dem ersten Obergeschoss ist Wohnen erlaubt, die Häuser können aber auch bis oben zu Gewerbezwecken genutzt werden.

In den Arbeitszonen

Für Industrie und Gewerbe, also in den Arbeitszonen, sieht die Ortsplanung nicht mehr wie bisher zwei Zonen, sondern deren vier vor. Je höher die Zone, umso mehr Spielraum entsteht bei der erlaubten Gebäudehöhe. In der Arbeitszone vier darf bis zu 20 Meter hoch gebaut werden. Eine solche Aufzonung ist im Schärischachen vorgesehen. Dort hat die Arbeitsgruppe zudem ein Stück Land ausgemacht, das sie zusätzlich für Gewerbezwecke einzonen möchte.

Im Sonnenfeld

Ziel der Ortsplanung ist die innere Verdichtung und damit der schonende Umgang mit den Landreserven. Damit aber dennoch zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann, sehen die Planer vor, in der Wohnzone im Sonnenfeld mehr möglich zu machen. Dort soll von heute drei auf vier Geschosse aufgestockt werden.

In der Gohl

Besonders gespannt ist die Arbeitsgruppe in Langnau offenbar darauf, wie man im kantonalen Amt für Gemeinden und Raumplanung (AGR) mit der Idee umgehen wird, die den Weiler Gohl betreffen. Heute befinden sich die dortigen Gebäude in einer Weilerzone. «Die Häuser stehen in mehr oder weniger loser Setzung beieinander», sagte Philipp Hubacher. Die Weilerzone erlaube zwar, dass das bestehende Volumen stärker genutzt werden könne, als es in der Landwirtschaftszone erlaubt wäre. Aber die leeren Flächen dazwischen dürften höchstens für landwirtschaftliche Zwecke überbaut werden. Nun möchten die Langnauer dieses Gebiet als Bauzone ausscheiden und Wohnen sowie Gewerbe zulassen. «Ob das AGR das schlucken wird, ist eine andere Frage», sagte Gemeinderat Bernhard Gerber (SVP).

Alles farbig

Weisse Flächen dürfe der Zonenplan künftig keine mehr enthalten, machte Hubacher auf eine Weisung von oben aufmerksam. Jede Fläche müsse einer Zone zugewiesen werden. Deshalb hat die Arbeitsgruppe in Langnau nun eine Bahnzone definiert – damit auch die Zuggleise beim Bahnhof planerisch nicht in der Luft hängen.

Die Gleisanlage darf im Zonenplan nicht weiss erscheinen. Foto: Thomas Peter

Die Fristen

Die öffentliche Mitwirkungsfrist dauert bis zum 30. August. Bis dahin kann jedermann bei der Bauverwaltung Anregungen deponieren. Danach geht das Ganze mit einem Mitwirkungsbericht des Gemeinderates zur Vorprüfung an den Kanton. Bauverwalter Ronald Aeschlimann geht davon aus, dass die Pläne im besten Fall dem Grossen Gemeinderat Ende 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt werden können. Im ersten Quartal 2021 wäre dann mit der Genehmigung durch den Kanton zu rechnen.

