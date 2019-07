Es ist Sommer – und damit Zeit für Cinété: Die Verantwortlichen der Burgdorfer Kinos zeigen im Garten des Restaurants Schützenhaus Filme unter freiem Himmel. Als Medienpartnerin verlost die Berner Zeitung dienstags Gratistickets, jeweils zwei mal zwei Stück pro Abend. Die Filme werden in Originalversion mit deutschen Untertiteln gezeigt. Los geht es beim Eindunkeln, im Juli also um etwa 21.30 Uhr, im August dann um 21 Uhr. Die Vorstellungen finden bei jeder Witterung statt. (we)