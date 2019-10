Zwei, die anpacken

An seine erste Tour vor fünf Jahren kann sich der 72-Jährige nicht mehr erinnern. Über eine Begebenheit muss er aber heute noch schmunzeln: Es komme vor, dass eine ältere Person vergesse, dass sie mittags mit Essen beliefert werde. So auch jene Frau, welche zusammen mit ihrem Sohn auf einem abgelegenen Heimetli lebte. «Als ich das erste Mal vor ihrer Haustüre stand, schaute sie mich verdutzt an, öffnete eine der Boxen und rief freudig: ‹Das ist ja gekocht und warm, das kann ich ja gleich essen.›» Tags darauf habe ihn die Frau bereits erwartet und ihm mit einem Lächeln mitgeteilt, dass ihr Sohn heute nicht zu Hause sei und sie somit beide Portionen essen könne.

Kaum Zeit für Gespräche

Diese Woche hat Christian Widmer frei. Zusammen mit seiner Frau Ruth, die seine Tour übernimmt, wenn er verhindert ist, sitzt er im Restaurant des Seniorenzentrums Oberburg. Hier werden die Mahlzeiten zubereitet und von den freiwilligen Fahrerinnen und Fahrern mit dem Privatauto abgeholt. Jede Person ist einmal pro Monat an sieben Tagen hintereinander im Einsatz.

Christian Widmer überlegt und schüttelt dann verneinend den Kopf. Ihm kämen keine weiteren Anekdoten in den Sinn. «Die Begegnungen sind halt nur flüchtig.» Eine kurze Begrüssung, wenige Worte über das Befinden oder das Wetter, dann geht die Fahrt weiter. An die acht Mahlzeiten werden pro Mittag in der Gemeinde Heimiswil verteilt. Damit das Essen warm und um die Mittagszeit abgeliefert werden kann, «muss man vorwärtsmachen», so Christian Widmer. Für die ganze Tour, die sich über etwa 22 Kilometer erstrecke, sei eine Stunde eingeplant – auch im Winter. «Manchmal würde ich gerne etwas länger bei jemandem bleiben», sagt Ruth Widmer. «Gerade bei alten Menschen spüre ich, dass ich Teil ihres Alltags geworden bin.»

Die beiden leben schon lange in Heimiswil, die Gemeinde zählt rund 1600 Einwohnerinnen und Einwohner; man sei sich nicht fremd. «Besonders wenn es jemandem nicht gut geht, möchte ich mich kurz an den Küchentisch setzen», sagt Ruth Widmer. Manchmal plage fast das schlechte Gewissen, «aber für die Pflege ist ja zum Glück die Spitex da».

Ruth Widmer ist Damenschneiderin und gibt im Dorf Nähkurse. Über viele Jahre hat sich die 69-Jährige in der Jugendarbeit und der Sozialkommission engagiert. Sie weiss, wie wichtig gemeinnützige Arbeit für eine Gemeinde ist. Ältere Menschen etwa, die nicht wie sie beide erwachsene Kinder und Enkelkinder hätten, müssten ohne Mahlzeitendienst früher in ein Heim umziehen. «Für uns ist klar, dass wir so lange mithelfen, wie unsere Gesundheit das zulässt.» Ihr Mann stimmt kopfnickend zu. «Wir bekommen aber auch etwas zurück», sagt Ruth Widmer, «das ist die Dankbarkeit der Betroffenen, und die tut gut.»