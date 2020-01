Zwei Schwerverletzte mit Rega ins Spital geflogen

In Bickigen (Gemeinde Wynigen) ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein Auto fuhr von Burgdorf in Richtung Wynigen, ein anderes Auto kam diesem entgegen. Auf Höhe der Hochspannungsanlage kam es aus noch zu klärenden Gründen zu einer frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.