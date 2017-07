Felder abgebrannt

Am Mittwochnachmittag haben im Kanton Freiburg drei Heupressen Flächenbrände ausgelöst. Das teilte die Kantonspolizei am Donnerstag mit. Demnach fingen zwei der Maschinen in Murten Feuer, eine in Blessens.

Die Flammen griffen umgehend auf die trockenen Felder über. Innerhalb kürzester Zeit brannte eine Fläche von fast 30'000 Quadratmetern. Die Feuerwehr brachte die Brandherde schliesslich unter Kontrolle.

Über die Höhe des Sachschadens ist bislang nichts bekannt. Gemäss Polizeiangaben stehen viele Pressen derzeit fast rund um die Uhr im Einsatz, hinzu kämen die extreme Trockenheit und Hitze. Ein Funke genüge, die Feuer breiteten sich sehr rasch aus. (pd)