Bauernhaus bei Brand komplett zerstört

Grossbrand in Alterswil (Gemeinde St. Antoni FR): Die Feuerwehr und die Kantonspolizei Freiburg rückten am Montag gegen 12.30 Uhr aus, weil ein Bauernhaus in Flammen stand.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Dach des Bauernhauses sowie die damit verbundene Scheune in Flammen standen. Die Stützpunktfeuerwehr Düdingen sowie die Feuerwehr von Alterswil waren rasch vor Ort und konnten schliesslich den Brand unter Kontrolle bringen.