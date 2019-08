Deltapilot bei Plaffeien tödlich verunfallt

Der Pilot startet beim Berghaus Gurli bei Plaffeien. Quelle: Google Maps

Ein Deltapilot ist am Mittwochnachmittag bei Plaffeien FR aus einer Höhe von etwa 60 Metern in ein Waldstück abgestürzt. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass ein herbeigerufener Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte.

Wie die Freiburger Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann vom Berghaus Gurli aus gestartet. Nach ersten Erkenntnissen fiel er während des Flugs aus bislang ungeklärten Gründen aus seiner Festhaltevorrichtung. Beim Verunfallten handelt es sich um einen erfahrenen Deltapiloten aus der Region im Alter von 53 Jahren.