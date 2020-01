Mehr Leben im Asylzentrum

In den vergangenen Monaten ist Leben in die Guglera gekommen. Mehr als 160 Menschen leben momentan dort, darunter 16 Familien mit insgesamt 51 Kindern. Die Zahl ist von 4 Personen bei der Eröffnung im Frühling 2018 auf rund 50 im letzten Sommer gestiegen. Vor allem in den letzten Monaten stieg die Zahl stark an. Voll besetzt ist die Guglera jedoch nicht: Insgesamt könnten dort rund 250 Personen leben.