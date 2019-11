Mehr Schutz für Fische

Die Freiburger Grossräte beschäftigten sich in der Vergangenheit mehrmals mit den Kormoranen und ihrem Einfluss auf den Fischbestand in den Seen. Nun hat der Staatsrat seine Antwort auf eine Motion von Grossrat Jean-Daniel Chardonnens (SVP, Fétigny) publiziert. Sie zielt auf eine Regulierung der Kormoranbestände im Kanton Freiburg und insbesondere auf dem Neuenburgersee.