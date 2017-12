Gericht gibt Kanton bei Krankenkassenprämien Recht

Der Kanton Bern muss sein Sozialziel bei den Krankenkassenprämien nicht erreichen, wenn ihm das Geld dazu fehlt. Diesen Schluss lässt ein Entscheid des bernischen Verwaltungsgerichts zu, den die Zeitung «Der Bund» am Donnerstag publik machte.

Das Gericht wies die Beschwerde einer Mutter von zwei Töchtern ab. Ihr war auf Anfang 2014 die Unterstützung gestrichen worden, weil sie mit ihrem massgebenden Einkommen von 31'900 Franken knapp über der neu festgesetzten Höchstgrenze lag.

Gegen die Streichung setzte sich die Frau zur Wehr. Sie machte geltend, der Kanton missachte seine eigenen gesetzlichen Vorgaben: 2014 seien weniger als 25 Prozent der Bevölkerung unterstützt worden.

Unterstützt wurde die Beschwerdeführerin von den Grünen, die sich zusammen mit der SP auch politisch für das Sozialziel einsetzten. Die beiden Parteien gewannen Anfang 2016 eine Referendumsabstimmung: Das Volk stellte sich hinter den Gesetzespassus, wonach 25 bis 45 Prozent der Bevölkerung einen Beitrag an den Prämien erhalten.

Der Wert durfte laut Gericht aber unterschritten werden: Dem Regierungsrat sei es zugestanden, «die Anspruchsberechtigung entsprechend der finanziellen Möglichkeiten des Kantons auszugestalten».

Das Sozialziel sei nicht rechtsverbindlich. Ein individueller Anspruch auf Prämienverbilligung lasse sich daraus nicht ableiten. Zurzeit hält der Kanton sein Ziel wieder ein und unterstützt rund 29 Prozent der Bevölkerung. Ob das in Zukunft so ist, bleibt offen.

Kein Weiterzug

So oder so: Das Urteil des Verwaltungsgerichts wird nicht weitergezogen, wie die Grünen-Präsidentin Natalie Imboden am Donnerstag auf Anfrage erklärte. Der Fokus liege auf dem politischen Engagement für Verbesserungen in der Zukunft. (tag/sda)