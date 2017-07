Mit der Hautklinik leistete Bern Pionierarbeit

Es war eine Pioniertat, als 1892 erstmals in der Schweiz eine ordentliche Professur für Haut- und Geschlechtskrankheiten (im Fachjargon Dermatologie und Venerologie) geschaffen wurde. Dies passierte an der Medizinischen Fakultät der Universität Bern. Leiter der ersten Klinik war der aus Leipzig stammende Edmund Lesser.

Das Lehrbuch dieses Professors für Haut- und syphilitische Krankheiten machte ihn schlagartig weltberühmt. Lessers Nachfolger, Josef Judassohn, festigte den exzellenten Ruf der Berner Klinik endgültig: Seine Publikation zur Dermatologie wurde zum Standardwerk des 20. Jahrhunderts.

125 bewegte Jahre

Die Klinik für Dermatologie und Venerologie hat in ihrer 125-jährigen Geschichte acht Klinikleiter erlebt – wobei nicht alle mit Bedauern verabschiedet wurden. In den 1930er-Jahren geriet Oskar Naegeli wegen seiner antisemitischen Haltung und seiner Morphinsucht unter Druck. Nach monatelanger Abwesenheit wurde er 1941 vom Berner Regierungsrat in absentia in den Ruhestand geschickt.

Über solche Vorfälle wird heute nur noch in der Festschrift zum 125. Klinikgeburtstag geschrieben. Viel wichtiger ist es den ­Protagonisten, über die Fortschritte auf medizinischem Gebiet in den letzten Jahren zu ­reden. Das Wort Venerologie ist aus dem Kliniknamen verschwunden. Was nicht heisst, dass sich Dermatologen heutzutage nicht mehr um Geschlechtskrankheiten kümmern.

«Obwohl die Dermatologen auch die ­Experten für Geschlechtskrankheiten sind, sehen wir weniger Fälle mit Venerologie», sagt der stellvertretende Chefarzt, Professor Nikhil Yawalkar. «Das hat Ende der 1980er-Jahre angefangen, als die HIV-Fälle von Infektio­logen übernommen wurden.» Zudem würden sich vermehrt Hausärzte und Frauenärzte um Patientinnen und Patienten mit Geschlechtskrankheiten kümmern.

Syphilis nimmt deutlich zu

In den letzten 5 bis 10 Jahren habe Syphilis deutlich zugenommen, «und solche Fälle kommen auch zu uns». Der Grund für die Zunahme sei, dass viele Menschen – auch bedingt durch bessere HIV-Behandlungen – einen legereren Umgang im Sexualleben pflegen.

In der Schweiz werden jährlich etwa 650 Menschen mit Syphilis angesteckt, über 90 Prozent der Infizierten sind Männer. Die häufigsten Krankheiten, mit denen Nikhil Yawalkar und sein Team konfrontiert werden, sind allerdings andere. «Es sind zwei Gebiete, einerseits die entzündlichen Krankheiten wie Schuppenflechten – Psoriasis – und Ekzeme, andererseits der weisse und der schwarze Hautkrebs», sagt er.

In den letzten Jahren seien punkto Behandlung bedeutende Fortschritte gemacht worden. «Die grössten in der Immunologie, vor allem bei den entzündlichen Krankheiten», sagt Nikhil Yawalkar. «Wir haben zunehmend Erkenntnisse darüber, welche entzündlichen Botenstoffe aktiviert werden. Mittels der Biotechnologie können wir diese heute spezifisch hemmen.» Auch den weissen Haukrebs habe man heute «gut im Griff». Gute Resultate würden auch bei der Behandlung des Melanoms, des schwarzen Hautkrebses, erzielt. «Der Tumor legt das Immunsystem lahm, jetzt gibts Medikamente, die dies verhindern.» Allerdings würden immer noch viele Menschen am schwarzen Hautkrebs sterben. «Wichtig ist die vorzeitige Er­kennung.»

Risikofaktor Sonnenbrand

Einer der Risikofaktoren seien die Sonnenbrände, die man sich im Leben zugezogen habe. Yawalkar: «Die Haut vergisst nichts.» Und er räumt mit einem Vorurteil auf: «Eine gesunde Bräunung gibt es nicht, jedes Mal, wenn die Haut braun wird, haben die UV-Strahlen einen Hautschaden gesetzt.» Zudem sei es ein Irrglaube, zu meinen, eine angebräunte Haut schütze besser vor Sonnenstrahlen. «Schwere Sonnenbände sehen wir hier kaum, die Betroffenen gehen in der Regel erst zum Hausarzt.»

Was der Dermatologieexperte allerdings häufig antrifft, sind Leute, die ihre Falten loswerden wollen. Die Klinik führt nämlich auch eine Abteilung Ästhetische Dermatologie. Die Nachfrage habe in den letzten 20 Jahren massiv zugenommen. «Wir haben die Abteilung massiv ausgebaut», sagt Yawalkar. «Es gibt Dermatologen, die machen nichts anderes mehr als Schönheitschirurgie.» Er selbst könnte sich das nicht vorstellen. (Berner Zeitung)