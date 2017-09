Solothurner Gemeinden wehren sich gegen hohe BKW-Preise

«Die Preise der BKW für Strom in der Grundversorgung zählen schweizweit zu den höheren. Nach den Berner Bürgern wollen sie nun auch uns abzocken», sagt Roger Siegenthaler. Der Präsident der Solothurner Gemeinde Lüterkofen-Ichertswil kritisiert die Preisaufschläge von bis zu 20 Prozent, welche der Strom­versorger AEK für nächstes Jahr beschlossen hat.

Die AEK übernehme damit das Preisniveau der BKW, nachdem das Solothurner Unternehmen auf Anfang 2017 zur Mehrheit in die Hände der Berner gelangt ist. Dabei habe ein AEK-Mitglied die Frage, ob die Preise angeglichen würden, Ende 2016 noch klar ­verneint. «Das habe ich schriftlich im Protokoll der dama­ligen Gemeindeversammlung», sagt Siegenthaler. Daraufhin entschied sich die Gemeinde, den Vertrag mit der AEK um vier ­Jahre zu verlängern.

Kündbare Pachtverträge

Eigentlich sind Privat- und Gewerbekunden auch hier gefangen und können den Anbieter nicht wechseln. In Lüterkofen-Ichertswil und acht anderen Solothur­ner Gemeinden ist die Situation aber speziell. Sie haben kein ei­genes Versorgungswerk, sondern ­haben Pachtverträge mit der AEK geschlossen. Anders gesagt, das lokale Stromverteilnetz gehört weiterhin den Gemeinden, diese haben den Betrieb aber an die AEK übertragen. Und die Gemeinden können die Pachtverträge nicht nur auslaufen lassen, sondern gar vorzeitig kündigen.

Lüsslingen und Subingen haben ihren Pachtvertrag gekündigt, wie die «Solothurner Zeitung» berichtete. Einen vorzei­tigen Ausstieg prüft nun auch ­Siegenthalers Gemeinde Lüterkofen-Ichertswil, die an den Kanton Bern grenzt. Allerdings ist eine frühzeitige Auflösung gemäss einer Klausel im Vertrag nur möglich, wenn die Preise der AEK deutlich über das Niveau einer definierten Auswahl an anderen Versorgern steigen. Die AEK solle nun nachweisen, ob dies der Fall sei oder nicht.

AEK setzt Energiestrategie um

Hat die BKW der AEK ihr Preismodell aufgedrückt? Der Berner Konzern will sich dazu nicht äussern, sondern verweist an die ­Solothurner Tochterfirma. Die AEK wiederum will die Preisaufschläge nicht als Anpassung ans BKW-Niveau verstanden wissen, sondern nennt dafür einen anderen Grund: Ab 2018 entferne sie Strom von Kohle- und Gaskraftwerken aus der Grundversorgung. Damit werde das Stromangebot CO2-frei.

Gemeindepräsident Siegenthaler entgegnet, in den Jahren 2015 und 2016 habe das Portfolio bereits weder Koh­le noch Gas enthalten. AEK-Sprecherin Pia Daumüller sagt dazu, im laufenden Jahr habe die AEK wieder Strom aus fossilen Quellen bezogen. Künftig setze das Unternehmen auf Schweizer Wasserkraft und zertifizierten Naturstrom. Dies auch mit Blick auf die Energiestrategie 2050 des Bundes, die das Stimmvolk gutgeheissen hat.

Der Wechsel der Bezugsquellen bringe eine Preiserhöhung mit sich, bestätigt Daumüller. Das Standardprodukt Energy Blue aus Wasserstrom und erneuerbaren Energien verteuert sich um durchschnittlich 7,6 Prozent. Für einen Standardhaushalt macht dies 6 Franken pro Monat aus. Energy Grey mit einem Grossteil des Stroms aus Atomkraft ist für einen Standardhaushalt pro Monat nur noch 4 Franken billiger als Energy Blue.

Strombezug bei der BKW

Eine Angleichung der Preise der AEK an das BKW-Niveau hat sich aber eigentlich abgezeichnet. So hat auch die Onyx Energie Mittelland AG nach der Integration in die BKW deren Tarifstruktur weitgehend übernommen. Die BKW liefert ihr nicht nur eigenen Strom, sondern hat auch die Beschaffung an Handelsplätzen für Onyx übernommen.

Auch die AEK bezieht den Strom der höherwertigen Produkte künftig aus der BKW-Produktion. Längerfristig seien die gebundenen Kunden damit gegen steigende Marktpreise abgesichert, hält die Sprecherin fest. Anzufügen bleibt: Vorderhand wären die Marktpreise markant tiefer. Aber womöglich ändert sich das, wenn Frankreich und Deutschland in den nächsten Jahren diverse Atom- und Kohlekraftwerke abschalten werden.

(Berner Zeitung)