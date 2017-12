Unveränderte Arbeitslosenquote im Kanton Bern

Im Kanton Bern ist die Zahl der Arbeitslosen im November praktisch konstant geblieben. 13'379 Menschen waren arbeitslos, 47 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 2,4 Prozent, wie die Volkswirtschaftsdirektion am Donnerstag mitteilte.

In vielen Branchen setzte sich die Erholung fort. Damit konnte die saisonal bedingte Zunahme der Arbeitslosen im Baugewerbe und Gastgewerbe kompensiert werden. In drei von zehn Verwaltungskreisen sank die Arbeitslosigkeit, in drei blieb sie konstant und in vier Verwaltungskreisen stieg sie an.

Den grössten Anstieg verzeichnete die touristisch geprägte Region Interlaken-Oberhasli. Die höchste Arbeitslosenquote weist der Verwaltungskreis Biel-Bienne mit 3,8 Prozent aus. Vorwiegend aus der Industrie trafen zwölf Gesuche zur Kurzarbeit ein. Sie betrafen 242 Beschäftigte, wie die Volkswirtschaftsdirektion schreibt. Schweizweit ist die Arbeitslosenquote im November von 3,0 auf 3,1 Prozent gestiegen. (tag/sda)