Angler zahlen künftig 50 Franken Hegebeitrag

Angelfischer bezahlen ab 2020 im Kanton Bern einen Hegebeitrag von 50 Franken. Das Geld wird für Arbeiten an den Gewässern und für die Fischbestände verwendet.

Vom Beitrag befreit sind jene Angelfischer, die einem Verein angehören, der dem kantonalen Fischereiverband angeschlossen ist. Der Bernisch Kantonale Fischereiverband steht hinter dieser Massnahme.

Schonzeit für Fische ausgeweitet

Weil die Bachforellen- und Äschenbestände in den bernischen Gewässern in den letzten Jahren stark abgenommen haben, wird die Schonzeit der Äsche um dreieinhalb Monate verlängert, wie die bernische Volkswirtschaftsdirektion am Dienstag mitteilte.

Die Schonzeit dauert neu vom 1. Januar bis am 31. August. Um die Population der Bachforellen zu schützen dürfen Fischerinnen und Fischer neu nur noch 50 Stück pro Jahr fangen. Der Regierungsrat hat die entsprechenden Änderungen in der Direktionsverordnung über die Fischerei veranlasst. Der bernisch-kantonale Fischereiverband begrüsste bereits vergangenes Jahr die Einführung der Hegebeiträge.