Arbeitslosenquote im Kanton Bern sinkt auf 1,8 Prozent

Die kantonale Volkswirtschaftsdirektion spricht in einer Mitteilung vom Mittwoch von einem saisonalen Effekt. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Baugewerbe im Vergleich zum Vormonat um 377 Personen. Die übrigen Branchen wiesen ebenfalls rückläufige oder stabile Arbeitslosenzahlen auf.

Bereinigt um die saisonalen Einflüsse blieb die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat auf gleichem Niveau. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug Ende April 1,8 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit ging in neun von zehn Verwaltungskreisen zurück. Im Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen stieg sie an, was auf den saisonalen Nachfragerückgang im Tourismus zurückzuführen ist. Die Spannweite der Arbeitslosenquote reicht von 1 Prozent (Frutigen-Niedersimmental) bis 2,7 Prozent (Biel).