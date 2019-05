Bande verkaufte rund 200 geklaute Velos im Ausland

Weil dem Mann zu diesem Zeitpunkt aber keine Verbindung zu den Diebstählen nachgewiesen werden konnte, wurde er nach der Kontrolle entlassen. Doch Spezialisten nahmen Ermittlungen wegen des Verdachts auf gewerbsmässigen Diebstahl auf. Diese mündeten letzten November letztlich in der Festnahme der Männer.

Zuerst versteckt

Gestützt auf die mehrmonatigen Ermittlungen, werden dem einen Mann nun insgesamt 190 Velodiebstähle zur Last gelegt. Er soll diese zwischen Oktober 2017 und Oktober 2018 begangen haben. Wie die Polizei mitteilt, hatte er die vorwiegend hochwertigen Velos an verschiedenen Örtlichkeiten im Kanton Bern sowie in angrenzenden Kantonen entwendet. Er versteckte sie daraufhin in Bern und Burgdorf an Orten, die ihm auch als Schlafplatz dienten, und bereitete sie für den Weitertransport vor. Dann wurden die gestohlenen Velos für den Wiederverkauf ins Ausland geschafft.

Der Mannversteckte die Velos in Bern und Burgdorf an Orten,die ihm auch als Schlafplatz dienten.

Der Deliktbetrag beläuft sich auf circa eine halbe Million Franken. 45 gestohlene Fahrräder konnte die Polizei sicherstellen – zwei davon in Belgien. Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Velos Anfang August 2018 in Thun entwendet und schliesslich in Rumänien verkauft worden waren.

Einer ist noch in Haft

Der Beschuldigte, dem die Diebstähle angelastet werden, befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Sein Komplize, der einen Teil der gestohlenen Velos ins Ausland geschafft hat, wurde inzwischen wieder aus der Haft entlassen. Die beiden Männer werden sich vor der Justiz verantworten müssen.