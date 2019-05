Bauern warnen vor mehr Pestizideinsatz

Im Auftrag des Bauernverbandes untersuchte diese, welche wirtschaftlichen Folgen es hätte, wenn das Volk der Initiative «Für sauberes Trinkwasser» nächstes Jahr zustimmen würde. Diese will, «dass nur noch diejenigen Landwirtschaftsbetriebe mit Direktzahlungen oder Subventionen unterstützt werden, die keine Pesti­zide einsetzen, die in ihrer Tierhaltung ohne prophylaktischen Antibiotikaeinsatz auskommen und die nur so viele Tiere halten, wie sie ohne Futtermittelimporte ernähren können».

Künftig volle Pulle?

Er sei erschrocken, als ihm klarwurde, welche Auswirkungen die Einschränkungen auf seinem Milchwirtschafts- und Ackerbaubetrieb hätten, sagte Bürgi. «Ich hätte mehr Unkraut, mehr Arbeit, müsste mehr Maschinen einsetzen, hätte einen höheren Dieselverbrauch, mehr Krankheiten. Die Menge und die Qualität der Produkte würden abnehmen.» Bürgi konnte nicht eindeutig sagen, wie er reagieren würde. Entweder würde er weniger Ackerkulturen produzieren und einen Nebenerwerb suchen.

Oder er würde auf Direktzahlungen verzichten, aber im Gegenzug keine ökologischen Vorgaben mehr beachten und hemmungslos spritzen und düngen. «Bisher habe ich mir Mühe gegeben, ökologischer zu produzieren.» Dafür habe er Maschinen angeschafft, wie etwa eine Fräse, mit der er den Boden vor der Saat drei bis fünf Zentimeter tief aufschneiden und das Gras verhacken könne. So habe er den Glyphosateinsatz stark reduziert.

Zu wenig Futter

Bürgi wäre nicht der Einzige, der unter den von der Trinkwasserinitiative geforderten Bedingungen lieber auf Direktzahlungen verzichten würde, als seinen Betrieb auf die neuen Anforderungen auszurichten. Elf unterschiedliche Betriebstypen aus der ganzen Schweiz hat die Hafl für ihre Studie genauer unter die Lupe genommen. Dozent und Studienleiter Martin Puidoux fasste zusammen: Sechs Betriebe würden das heutige Direktzahlungssystem, das gewisse ökologische Leistungen verlangt, verlassen.

Obst- und Weinbauern könnten sich die Produktion ohne Pestizideinsätze nicht vorstellen. Geflügel-, Leghennen- und Schweinezüchter sähen sich ausserstande, die Vorgaben zu erfüllen, weil sie das benötigte Futter nicht oder nicht in genügender Menge auf dem eigenen Betrieb herstellen könnten.