Berner Bauernverband ist innovativer als andere

Hans Jörg Rüegsegger hat schon einiges zu hören gekriegt. Dass er ein Besserwisser sei. Oder: ein Querdenker. Dabei politisiert der Riggisberger Grossrat bei der SVP. Doch als Präsident des Berner Bauernverbands verfolgt er manchmal eine eigene Linie – und eckt damit an. In der Partei, aber auch im Schweizer Bauernverband, wo er wie andere Kantonalpräsidenten im Vorstand sitzt. «Es ist normal, dass in einer Familie nicht alle die gleiche Meinung haben», sagt Rüegsegger. Und fügt an: «Das bringt Dynamik rein.»

Dass der Berner Bauernverband in gewissen Bereichen anders tickt, wurde 2014 am deutlichsten. Damals lancierte er gemeinsam mit der BDP und den Grünen die Kulturlandinitiative zum Schutz des Bodens. Der Gegenvorschlag dazu wurde 2016 rechtskräftig.

Es zeigt sich aber auch auf kantonaler Ebene. Hier unterstützt der Berner Bauernverband die kantonale Biooffensive von SP-Regierungsrat Christoph Ammann: In den letzten drei Jahren stellten 222 Berner Bauernbetriebe auf Bio um. Das Ziel waren 200 bis 2020. Und beim Berner Pflanzenschutzprojekt leistete der Verband zusammen mit dem Kanton Pionierarbeit. Das Projekt sensibilisiert Bauern für den sorgfältigen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Dies, damit weniger Pestizide in die Gewässer gelangen.

«Bei all diesen Themen geht es nicht darum, ob etwas grün oder hellgrün, blau oder rot ist», sagt Rüegsegger. «Sondern es geht um Herausforderungen und die Nachhaltigkeit, die wir aktiv angehen wollen. Und das machen wir in Bern tendenziell früher als andere. Wir verstehen die Bäuerinnen und Bauern als Teil der Lösung und nicht als Problem.»

Frei vom Parteibuch

Dass der Berner Bauernverband innovativ ist, hat drei Hauptgründe: seine Grösse, seine Nähe zu Institutionen – und die Exponenten. Anders als beim Schweizer Bauernverband, wo Präsident Markus Ritter für die CVP und Direktor Jacques Bourgeois für die FDP im Nationalrat sitzen, ist im Kanton Bern nur Rüegsegger politisch aktiv. Bis 2012 war Geschäftsführer Donat Schneider ebenfalls SVP-Grossrat. Doch sein Nachfolger An­dreas Wyss lässt sich nicht einmal entlocken, wo er sich im Parteienspektrum einordnen würde.

Rüegsegger und Wyss haben das bewusst so entschieden. «So kann ich mich unabhängig von einem Parteibuch und ausschliesslich zu Landwirtschaftsthemen äussern», sagt Wyss. Auch Allianzen mit den Grünen, der BDP und Verbänden werden durch diese Aufteilung einfacher möglich.

Rüegsegger wiederum hat eine klare Haltung in seiner Politik: «Ich bin primär Verbandspräsident und repräsentiere 10000 Bauernfamilien. Die Parteipolitik kommt an zweiter Stelle.» Gerade die Nähe zu den Bauern sieht er als Grund, weshalb der Berner Verband gegenüber nachhaltigen Projekten offen ist. «Den Bauernfamilien liegen die Natur und die Tiere am Herzen– und viele sind bereit, entsprechend zu handeln», ist er überzeugt. Gerade ein Vorhaben wie das Pflanzenschutzprojekt sei fast nur in den schlankeren Strukturen eines Kantonalverbands möglich. «National wären die Koordinationsaufgaben zu gross und der Apparat zu träge dafür, einfach mal etwas auszuprobieren.»

Grösster Kantonalverband

Nicht so gross wie der Schweizer Verband – aber auch nicht klein. Das scheint eine Zutat im Rezept für Innovation zu sein. Bern sei mit Abstand der grösste Kantonalverband, sagt Markus Ritter, Präsident des Schweizer Bauernverbands. So habe er von seinen Strukturen her viele Möglichkeiten, Neues auszuprobieren, das später auch national aufgenommen werden könne. Möglichkeiten, die kleinere Kantonalverbände nicht haben.

Ritter schätzt die Dynamik aus Bern: «Der Berner Bauernverband hat eine wichtige Pionierrolle. Er ist innovativ und leistet in diesem Bereich gute Arbeit.» Grundsätzlich werde diese Rolle im Schweizer Verband begrüsst, auch wenn sich nicht jede Idee sofort auf nationaler Ebene umsetzen lasse. «Meistens braucht es mehr Zeit, weil wir ganz andere Dimensionen haben.» Der Berner Verband sei sicher «nachhaltig» unterwegs. Als grüner als andere würde Ritter, der selbst Biobauer ist, den Berner Kantonalverband aber nicht bezeichnen. «In diesem Bereich ziehen wir alle am selben Strick in die gleiche Richtung.»

Ein drittes Plus ist die Nähe zu Institutionen: Ritter, Rüegsegger und Wyss sind sich einig, dass der Berner Bauernverband von der Nähe zur Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften und zu weiteren starken Bildungseinrichtungen sowie vielen landwirtschaftlichen Organisationen mit Sitz in Bern profitiert.

Und, so die beiden Berner: von der Zusammenarbeit mit dem Kanton. Sie haben einen guten Draht zu Volkswirtschaftsdirektor Ammann und zu Christian Hofer, Chef des Amtes für Landwirtschaft und Natur. Ammann verstehe die Anliegen der Bauern besser als sein Vorgänger Andreas Rickenbacher (SP), stellt Rüegsegger fest. «Vielleicht, weil er ein Oberländer ist.» Grundsätzlich merke man, dass in der Regierung nach den letzten Wahlen mehr Mitglieder aus Rand­regionen sitzen. Und Hofer sei mehr Gestalter als Verwalter. Mit dessen Vorgänger Urs Zaugg hatten die Bauern das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Ammann war noch kein Jahr im Amt, als Zauggs Rücktritt bekannt wurde.

Die künftigen Projekte

Rüegsegger und Wyss sehen weitere Bereiche, in denen der Kanton Bern vorangehen kann. Etwa im Bereich der regionalen Wertschöpfung. «Es ist wichtig, dass für regionale Produkte alle Verarbeitungsschritte in dieser Region stattfinden», sagt Rüegsegger. In den letzten Jahren sei vieles zentralisiert worden. Dabei sei es dem Kunden nachweislich wichtiger, wirklich regionale Produkte zu kaufen, als dass diese bio seien. «Es braucht kurze Wege und lokale Ketten», sagt er. Zudem müsse bei der Tiermedizin ganzheitlicher gedacht werden. Zum Beispiel, indem die landwirtschaftliche Grundbildung sich sowohl mit der Schulmedizin als auch mit alternativen Behandlungsmethoden wie etwa Homöopathie befasst.

Das geplante nationale Ge­müsekompetenzzentrum im Seeland und ein nationales Kompetenzzentrum zur Förderung der Tiergesundheit könnten diese Anliegen unterstützen, sind Rüegsegger und Wyss überzeugt. Beide Zentren hat sich die Berner Regierung bis 2030 zum Ziel gesetzt. Die Bauernvertreter sind sicher, dass sie so gemeinsam mit dem Kanton wiederum Pionierarbeit leisten könnten.

Sandra Rutschi

Lokale Produtionsketten werden aus Sicht des Berner Bauernverbands immer wichtiger. Foto: Sibylle Meier

Hans Jörg Rüegsegger, Präsident Berner Bauernverband. (abl)

Andreas Wyss, Geschäftsführer Berner Bauernverband. (zvg)

Markus Ritter, Präsident Schweizer Bauernverband. (zvg)

