Berner Bergbahnen wollen Ansturm steuern

Gedränge auf den Parkplätzen, Anstehen am Skilift, eingeschränkte Fahrt auf den Skipisten: Ein Ausflug über die Festtage in die Berge führte bei manch einem Besucher zuletzt für Dichtestress. Die Schweizer Bergbahnen erlebten einen Ansturm wie seit Jahren nicht mehr. Und weil sich dieser Ansturm – auch schneebedingt – auf weniger Skigebiete verteilte, führte das an den besonders frequentierten Tagen vielerorts zu Kapazitätsengpässen.