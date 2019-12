Berner Gemeinden verabschieden neue Mobilitätsstrategie

Am Donnerstagabend verabschiedeten die Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten an einer Regionalversammlung in Wichtrach die Mobilitätsstrategie 2040. Wie die Regionalkonferenz nach der Versammlung mitteilte, streben die 79 Gemeinden der RKBM mit der Mobilitätsstrategie eine effiziente, nachhaltige und vernetzte Mobilität für alle an.