Türsteher werden strenger kontrolliert

Wer darf neben der Polizei welche Sicherheitsdienste anbieten? Im Umgang mit dieser Frage herrscht in der Schweiz Wildwuchs. Der Kanton Bern zieht nun die Schraube an. Per 1. Januar 2020 tritt ein neues Gesetz in Kraft, das der Grosse Rat Mitte 2018 beschlossen und für das der Regierungsrat nun die Details geregelt hat.