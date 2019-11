Bahntickets gibts neu auch auf Search.ch

Beim Verkauf von ÖV-Tickets und -Abonnementen haben die SBB bislang eine dominante Stellung. Sie betreiben weitaus am meisten Verkaufsstellen an Bahnhöfen, am meisten Automaten, und mit über drei Millionen Kunden ist SBB Mobile die beliebteste ÖV-App der Schweiz. Doch nun schliessen sich zwei grosse Herausforderer zusammen: die zweitgrösste Schweizer Bahngruppe BLS und die Swisscom-Tochter Localsearch.