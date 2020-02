Das ungelöste Rätsel um die tödliche Attacke auf der Altstadttreppe

Immer wenn er die Treppen­stufen von der Unter- in die Oberstadt hochsteigt, befällt ­Peter Urech eine Erinnerung. Sie hat während fast dreier Jahrzehnte an Deutlichkeit verloren, ist an den Rändern unscharf geworden. Aber sie ist gegenwärtig geblieben. Was ihn früher drängender befiel, ist heute noch eine leise Reminiszenz.