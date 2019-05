Der Biber holt sich sein Land zurück

Einmal riss Jürg Flükiger den Damm ein. Nicht den ganzen, einen halben Meter durfte er oben abtragen. So stand das in der Bewilligung des Kantons, die er sich geholt hatte. Einen Versuch wars wert, der halbe Meter kam weg. Eine Woche brauchte der Biber, dann war der Damm geflickt. Und der Landwirt hatte Gewissheit: Er wird von nun an teilen müssen.