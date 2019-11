Der Fake-Stöckli-Wähler aus Nidwalden

Heute Abend werden erneut die Berner Sportlerinnen und Sportler durch den @kanton_bern geehrt, welche im letzten Jahr Grosses geleistet haben.Ob zum Beispiel Chrigu Stucki Berner Sportler des Jahres wird, ist noch nicht bekannt. Dies erfahren wir erst heute Abend. pic.twitter.com/ptBrDzegiC — Beatrice Simon (@bernerfinanzen) October 28, 2019

Schweizermeister im Erlacherhof: Heute gratulierte die Stadtregierung dem SCB-Meisterteam persönlich zu einer hervorragenden Saison und dem hochverdienten 16. Titel. @scbern_news#SCBern#Bärnrocktpic.twitter.com/GCoGbRBfrK — Stadt Bern (@Bern_Stadt) April 23, 2019

Die Masche dahinter ist relativ einfach: Sportler sind im Volk beliebt, Politiker nicht zwingend. Aber in der Gesellschaft eines prominenten Sportstars wirkt selbst der verbissendste Hinterbänkler auf uns Wähler irgendwie sympathischer.

Dass Sport zieht, dachte sich wohl auch Hans Stöckli. Der SP-Ständeratskandidat hat sich für die heisse Phase seines Wahlkampfs einen besonders verdienten Athleten an Bord geholt: den ehemaligen Spitzenmarathonläufer Viktor Röthlin. Auf Inseraten – auch in dieser Zeitung – posiert Stöckli zusammen mit Röthlin vor dem Bundeshaus, darunter der Satz: «Meine Wahl: Sport-Ständerat Hans Stöckli». Die Wortwahl insinuiert, dass Röthlin am kommenden Sonntag den Namen des SP-Manns in die Urne legen wird.

Nur gibt es da einen Haken. Röthlin wohnt in Ennetmoos, im Kanton Nidwalden, und ist somit im Kanton Bern gar nicht wahlberechtigt. Das bestätigt auf Nachfrage auch dessen Management. «Röthlins Wahl» ist also bloss eine hypothetische. Und damit stellt sich die Frage: Werden die Wählerinnen und Wähler mit diesem Inserat nicht in die Irre geführt?

Ein Indiz dafür lieferte am Dienstagmorgen ausgerechnet David Stampfli, Grossrat und Geschäftsführer der SP Kanton Bern. Er postete ein Foto des Zeitungsinserats in den Sozialen Medien. «Viktor Röthlin wählt Hans Stöckli!», kommentierte er seinen Beitrag. Auf die Nachfrage, ob Röthlin als Nidwaldner den Berner SP-Kandidaten überhaupt wählen kann, löschte Stampfli dann kurzerhand seinen Post. Drei Minuten später stellte er aber eine neue Version ins Netz. «Viktor Röthlin unterstützt Hans Stöckli!», heisst es nun im Beitrag.

Dass auch das Inserat noch angepasst wird, scheint unwahrscheinlich. «Meine Wahlempfehlung» hätte bei dieser Inseratgrösse auf einer Zeile gar keinen Platz.