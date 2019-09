Der Kanton Bern will das Bankgeheimnis lockern

Schweizer Banken sollen Schweizer Steuerbehörden künftig Einblick in die Daten ihrer Kundinnen und Kunden geben dürfen. So will es eine Standesinitiative, welche die Berner Regierung beim Bund einreichen wird. Den entsprechenden Auftrag dazu hat das Kantonsparlament gestern mit 81 zu 61 Stimmen erteilt.