Der Kanton soll die BLS behalten

Dagegen könnte der Kanton Bern durch Zentralisierungen bei den SBB viele Arbeitsplätze verlieren. So würde der grosse Unterhalt von Loks und Wagen der Berner Züge womöglich dereinst nicht mehr in Bönigen erfolgen, sondern in den SBB-Werkstätten in Yverdon oder Olten. Auch die Betriebsleitzentrale von Spiez käme womöglich nach Olten.

Regierungsrat Christoph Neuhaus hat zwar einen Verkauf der BLS ausgeschlossen. Der Kanton müsse aber regelmässig seine Beteiligungen überprüfen, sagt er, womit der SVP-Politiker die Liberalisierungsdebatte am Köcheln hält. Im Fall der BLS ist zu bedenken: Ein Verkauf an die SBB wäre ein grosser Schritt in Richtung Bahnmonopol. Das wäre auch für die SBB nicht positiv. Sie würden träger und würden an Innovationsstreben verlieren.