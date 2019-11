«Der Schnee verdeckt auch viel Hässliches»

Noch liegt kaum Schnee in den Bergen, und doch starten morgen bereits einige Skigebiete in die Wintersaison. Gehen Sie am Wochenende auf die Piste?

Monika Bandi: Nein. (lacht) Ich bin Musikerin, und in einer Woche findet der Schweizerische Brass-Band-Wettbewerb in Montreux statt, wo ich teilnehme. Deshalb wird für mich der Start in die Wintersaison erst später kommen.