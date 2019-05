«Die Vorlage ist überhaupt nicht radikal gewesen»

Eine Rolle dürften auch die Landeskirchen gespielt haben, die sich gegen die Kürzungen engagiert haben. Hat Sie diese Einmischung gestört?

In der Schweiz gilt die Meinungsfreiheit. Jeder muss für sich selber entscheiden, ob er Position beziehen will oder nicht. Das gilt auch für die Landeskirchen. Es ist nicht an mir, zu beurteilen, ob sich jemand einmischen darf oder nicht. Wir sollten es vielmehr schätzen, dass man das überhaupt noch kann.

Ihre Partei, die SVP, will auch in anderen Kantonen die Sozialhilfe kürzen. Welche Auswirkungen hat das Berner Nein auf diese Bestrebungen?

Unsere Abstimmung war keine Schweizer Abstimmung. Der Kanton Bern hat besondere Herausforderungen und gewisse Rahmenbedingungen, die andernorts nicht gelten. Jeder Kanton muss für sich selber die beste Lösung finden. Deshalb wird das Nein bestimmt keinen grossen Einfluss haben auf die Entscheidungen in anderen Kantonen.

Aufwind dürfte das Resultat der SVP aber nicht geben.

Noch einmal: Das hängt sehr stark von den jeweiligen Situationen in den Kantonen ab.

Wie geht es nun weiter in der Berner Sozialpolitik?

Wir werden weiterarbeiten. Mit unserer Sozialhilfequote dürfen wir nicht zufrieden sein. Sie liegt stark über dem schweizerischen Durchschnitt. Wir müssen jetzt andere Lösungen für die Problem finden. Bereits heute arbeiten wir an mehreren Projekten, etwa einem Sozialrevisorat oder einem einheitlichen Fallführungssystem. Zudem müssen wir bei den jungen Erwachsenen und vorläufig Aufgenommenen dringend Verbesserungen hinkriegen.

Aber pauschale Kürzungen des Grundbedarfs sind für Sie definitiv vom Tisch?

Ja, so ist es. Ich habe bis heute die Demokratie immer respektiert und werde das auch künftig tun.

Wie wollen Sie die Anliegen der starken Minderheit im Kanton Bern, die Kürzungen befürwortet, künftig miteinbeziehen?

Wir müssen das System verbessern. So kann es beispielsweise nicht sein, dass der eine Sozialdienst grosse Erfolge bei der Arbeitsintegration hat und der andere, der nur 20 Kilometer entfernt liegt, überhaupt nicht. Dasselbe gilt für die Kosten. Diese Unterschiede zeigen, dass die zuständigen Personen und die angewandten Methoden massgebend sind. Und da müssen wir uns bewegen.

Denken Sie auch über ein neues Bonus-Malus-System für die Sozialdienste nach?

Wir werden verschiedene Massnahmen angehen. Ich kann heute noch nicht sagen, welche schlussendlich umgesetzt werden.

Braucht es dazu wieder eine Gesetzesrevision?

Je nachdem, wie wir das Sozialrevisorat einführen wollen, braucht es das. Auch bei der neuen Fallführung könnte eine Gesetzesrevision notwendig werden. Ich erwarte diesbezüglich, dass die heutigen Gegner und Befürworter gemeinsam und konstruktiv die kantonale Sozialpolitik weiterentwickeln.

Sie haben für das kommende Jahr fünf Millionen Franken für neue Integrationsmassnahmen budgetiert. Bleibt es dabei?

Ganz klar nein.

Die Integration von Sozialhilfebezügern wird nicht stärker gefördert?

Doch, aber im Rahmen der finanziellen Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Aber das Volk hat sich gegen die Kürzungen entschieden. Also haben wir auch kein zusätzliches Geld für Integrationsmassnahmen. Kommt hinzu, dass wir die fünf Millionen, die wir im Rahmen des Sparpakets 2018 bei der Sozialhilfe einsparen wollten, nun andernorts kompensieren müssen.

Sie sagen aber, am effektivsten könne in der Sozialhilfe gespart werden, wenn mehr Leute in den Arbeitsmarkt integriert werden. Es wäre somit falsch, keine zusätzlichen Mittel einzusetzen.

Integration ist nicht in erster Linie eine Sache der finanziellen Mittel. Wir müssen schauen, dass das Geld, das wir für die Arbeitsintegration einsetzen können, auch sinnvoll investiert wird.

Steuergesetz, Energiegesetz und nun das Sozialhilfegesetz: Die Regierung hat zunehmend Mühe, ihre Vorlagen beim Volk durchzubringen. Weshalb?

Wir leben in einer Demokratie. Es ist gut, dass sich die Bevölkerung äussern kann. Manchmal geschieht das in die eine, manchmal in die andere Richtung.

Aber der Volkswille folgt keinem klaren Links-rechts-Schema mehr?

Ja. Das sollten wir bei künftigen Vorlagen besser berücksichtigen.

Politisiert die Regierung an den Bernerinnen und Bernern vorbei?

Wenn die Vorlagen mit 60 oder 70 Prozent abgelehnt würden, dann könnte ich das bejahen. Aber mit den sehr knappen Entscheidungen trifft das sicher nicht zu.