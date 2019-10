Die zweite Abstimmung wird wohl Realität

Bis am Montag war es möglich, in der umstrittenen Sache von Moutiers Kantonszugehörigkeit das Bundesgericht anzurufen. Weil eine Beschwerde am letzten Tag der Frist und per B-Post noch abgeschickt werden kann, wird erst Ende Woche offiziell informiert. Bis heute ist in Lausanne kein entsprechendes Schreiben aus dem Jurastädtchen eingetroffen. Und Valentin Zuber, Sprecher von Moutiers projurassischem Lager, hat keine Kenntnis von einer Beschwerde.