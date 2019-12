«Diese Auflösung ist ein Affront»

Die Beurteilten konnten anschliessend selber entscheiden, wo sie diese Gutsprachen beziehen wollten. Dieses System ist bekanntlich im Umbruch; das in einem Pilot getestete Abklärungsinstrument wird wegen massiver Mehrkosten fallen gelassen. Die Auflösung der Fachstelle begründet der Kanton damit, dass bis zur definitiven Umsetzung des angepassten Behindertenkonzepts voraussichtlich im Jahr 2023 kaum mehr Abklärungen benötigt werden.

«Die Auflösung ist ein Affront», hält die Kantonale Behindertenkonferenz Bern fest. Bereits früher habe die kantonale Gesundheits- und Fürsorgedirektion entschieden, auf die ursprünglich geplante schrittweise Umsetzung des Behindertenkonzepts zu verzichten, stellt die Dachorganisation der Behindertenorganisationen fest. Es handle sich dabei um einen Entscheid in einer ganzen Reihe von Entscheiden, die das breit getragene Berner Modell aushöhlen. Damit und mit dem Verzicht auf das bisherige Abklärungsinstrument werden laut KBK «Investitionen in wahrscheinlich zweistelliger Millionenhöhe in den Sand gesetzt».

Sie fordert ein Abklärungsverfahren aus einer Hand. Die fachliche Kompetenz von Indibe sei unbestritten. Die Betroffenen hätten insbesondere die hohe Professionalität und den menschlichen Umgang geschätzt.