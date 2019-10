Geschlechter-Gleichstand statt Frauenmehrheit

Für Beatrice Simon (BDP), die Regierungsrätin bleiben will, rutscht nun Parteikollege und erster Ersatzmann Heinz Siegenthaler in den Nationalrat nach. In der Berner Abordnung herrscht damit Geschlechter-Gleichstand. Zum Fifty-fifty tragen auch die Kleinparteien bei, die je einen Sitz aufweisen: Eine Frau bei der EVP und ein Mann bei der EDU.