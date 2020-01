Gesellschaft für bedrohte Völker empfiehlt Ja zum Transitplatz

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) wirbt für ein Ja zum Transitplatz für ausländische Fahrende in Wileroltigen. Sie sieht darin eine nachhaltige Lösung für das bessere Zusammenleben von Jenischen, Sinti, Roma und der ansässigen Bevölkerung.

Über die Vorlage entscheiden am 9. Februar die Stimmberechtigten des Kantons Bern. Ausländische Fahrende hätten einen Anspruch auf Halteplätze in der Schweiz, schreibt die GfbV in einem Communiqué vom Montag und verweist auf das Diskriminierungsverbot, das Freizügigkeitsabkommen mit der EU und weitere multilaterale Abkommen.